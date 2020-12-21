Arda Turan: 'Hocamızı ve taraftarımızı üzmeye hakkımız yok'

Galatasaray, ligde oynadığı son üç maçında iyi futbolla beğeni toplarken, iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan almıştı. Ancak Karagümrük mağlubiyeti sarı kırmızılı camiada soğuk duş etkisi yaptı.Hem alınan yenilgi hem de ortaya konan kötü futbol eleştirileri beraberinde getirirken sarı kırmızılı oyuncular aralarında bir durum değerlendirmesi yaparak düzelme sözü verdi. Sorumluluğun kendilerinde olduğunu söyleyen Kaptan Arda "Suç bizde" dedi.Arda, yaptığı konuşmadadiyerek kenetlenme çağrısında bulundu.