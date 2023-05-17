Arda Turan henüz siftah yapamadı

Arda Turan, Eyüpspor ile başladığı teknik direktörlük kariyerinde henüz galibiyetle tanışamadı.

, Fotoğraf; AA
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Arda Turan henüz siftah yapamadı
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17 Mayıs 2023 08:21
Sezona 'Süper Lig' parolasıyla başlayan, uzun bir süre de ligi zirvede götüren Eyüpspor sonrasında bir düşüş yaşamıştı.

İbrahim Üzülmez'le yollarını ayıran eflatun-sarılılar eski hocası Zafer Turan'ı takımın başına getirse de bu macera sadece 4 maç sürdü. Süper Lig kadrosu kuran Eyüp ligin son virajında takımı Arda Turan'a emanet etti.

Bu karar futbol gündeminde sürpriz etkisi yaratırken ilk teknik direktörlük deneyiminde Arda Turan da İstanbul ekibiyle 4 maça çıktı ve 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı

 

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