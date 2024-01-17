Arda Turan: 'Gurur duyuyorum'

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş karşılaşmasının ardından TRT Spor'a konuştu.



Arda Turan, yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için övgü dolu sözler kullandı.



Turan, açıklamasında, "Semih Kılıçsoy'u izledikçe gurur duyuyorum. O da Arda Güler gibi çok iyi yerlere gelecek. Önce Beşiktaş'a çok büyük katkı verip sonra dünya yıldızı olacak. Allah yolunu açık etsin" sözlerini sarf etti.



