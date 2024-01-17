Arda Turan: "Gurur duyuyorum"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş karşılaşmasının ardından siyah-beyazlıların genç yıldızı Semih Kılıçsoy'la ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arda Turan: 'Gurur duyuyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2024 00:30
Son güncelleme 17 Ocak 2024 00:31
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş karşılaşmasının ardından TRT Spor'a konuştu.

Arda Turan, yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için övgü dolu sözler kullandı.

Turan, açıklamasında, "Semih Kılıçsoy'u izledikçe gurur duyuyorum. O da Arda Güler gibi çok iyi yerlere gelecek. Önce Beşiktaş'a çok büyük katkı verip sonra dünya yıldızı olacak. Allah yolunu açık etsin" sözlerini sarf etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery