Arda Turan, Galatasaray'ı toparlıyor!

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, farkını saha dışında da gösteriyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Arda Turan, Galatasaray'ı toparlıyor!
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17 Şubat 2021 11:07
Galatasaray'da transferi tartışma konusu olan Arda Turan, farkını saha dışında da gösteriyor.

Camianın içinden yetişen ve beklentileri çok iyi bilen tecrübeli kaptan yerli ve yabancıların harmanlamasını yapıyor, yenilerle yakından ilgileniyor.

Yaşayan efsane Muslera

Üç büyükle adı anılan ancak transferi resmiyet kazanmayan Diego Forlan, vatandaşı Muslera konusunda "Onun niçin Galatasaray'da yaşayan bir efsane olduğunu anlıyorum. Çok önemli bir kaleci ve çok önemli performanslar sergiledi. Çok fazla kupa kaldırdı, daha fazlasını da alma fırsatına sahip" dedi. 



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