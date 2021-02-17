Galatasaray'da transferi tartışma konusu olan Arda Turan, farkını saha dışında da gösteriyor.



Camianın içinden yetişen ve beklentileri çok iyi bilen tecrübeli kaptan yerli ve yabancıların harmanlamasını yapıyor, yenilerle yakından ilgileniyor.



Yaşayan efsane Muslera



Üç büyükle adı anılan ancak transferi resmiyet kazanmayan Diego Forlan, vatandaşı Muslera konusunda "Onun niçin Galatasaray'da yaşayan bir efsane olduğunu anlıyorum. Çok önemli bir kaleci ve çok önemli performanslar sergiledi. Çok fazla kupa kaldırdı, daha fazlasını da alma fırsatına sahip" dedi.



