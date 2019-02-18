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Arda Turan: "Galatasaray ve Beşiktaş ile..."

Medipol Başakşehirli Arda Turan, Antalyaspor karşılaşmasının ardından konuştu. İşte Arda Turan'ın açıklamaları...

Kaynak: Sporx.com
Arda Turan: 'Galatasaray ve Beşiktaş ile...'
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18 Şubat 2019 23:03
Medipol Başakşehir'in Antalyaspor'u deplasmanda tek golle mağlup ettiği maçın ardından Arda Turan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili konuşan Arda Turan "Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maçlara iyi hazırlanıyoruz. Azınlık olarak bütün etkenlere karşı oyun içinde kalarak kazanmaya devam ediyoruz, bakalım... İpi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum çünkü iyi oynuyoruz." dedi.

Açıklamalarınadevam eden Arda Turan "Bugün sahada herkes çok centilmendi. Hakem arkadaşlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başkana ve hocaya, bana güvendikleri için teşekkür ederim. Güvenlerini boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini belirten Arda Turan, "Galatasaray, Beşiktaş ve diğer büyük takımlar ile başa çıkmak çok zor. Onlar çok büyük camialar. Bazen çoğunluk içinde azınlık olmak daha iyi. Belki de hayatımızdaki en özel kupa olacak. Şampiyonlar Ligi hayalimiz var." açıklamasını yaptı.

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