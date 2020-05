GALATASARAY İÇİN TRANSFER YANITI

"GALATASARAY FİNALLERİ İYİ OYNAR"

"MİLLİ FORMAYA HAZIRIM"

ÖĞRETMEN SIMEONE

UYKU DÜZENİM DEĞİŞTİ

SEVGİ, SAYGI VE ENERJİ ALIYORUM

Türk futbolunun en çok tartışılan isimlerinden biri. Ülkenin transfer rekortmeni. Yeteneği, onu Barcelona gibi bir dünya devine taşıdı. Ama saha dışında yaptıkları bazen futbolundan daha çok konuşuldu., Sözcü Gazetesi'nden Mesut Yıldırım'a geleceği ve Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.Yaptıkları ve düşünceleri için teşekkür ediyorum. Ülkeme bir marka olarak hizmet ettim. Gerçekçi olmak lazım, şu an öyle değilim. Ama kariyerim bittiğinde bu markayı yeniden yaşatacağım. İnancım sonsuz. Bu yüzden gelecek için hazırlıklarıma şimdiden başladım.Bir toplumda istediğinizi yapar, istediğinizi söyler ve başarılı olursanız, açıkçası bunlarla karşılaşmanız normal. Bunlara hazır olmanız lazım. Ama duygusallığımdan dolayı bunlara hazır olamadım bence. Futbolculuk bir meslek ve 15 sene hep iyi oynayan çok az oyuncu var.Bir soruya karşılık verdiğimde 'Ama o tamam, haklısın da şöyle yapmıştın' deniyor. O yüzden ben kendi işime odaklanıp en iyisini yapmaya devam etmeliyim. Ben seviyorum her şeyi. Bu, benim için yeterli. Sevgim, bir şeyleri düzeltmeye, kazanımlara başlamaya ve birleştirmeye yeter.Beni örnek alan bir sürü genç/çocuk görüyorum. Hakkımda yazılmış İspanyolca kitap var. Çocuklar için Türkçe yazılan masalsı kitaplar da. Karantina günlerinde gösterilen eski maçların yarısından fazlasında ben varım! Kimse merak etmesin. İnsanlar yaptıklarınızı değiştiremez. Benim için güzel miraslar bunlar. O çocuklardan biri o kitabı okuyup ilham alsa; bir görüntü, bir gol, bir kupa onlara ilham verse bana yeter!Çok açtım kalbimi ve evimi. İnsanlara çok güvendim. Sorunlarını kendi sorunummuş gibi kabullendim. Çok kolay ulaşılabilir oldum. Ama amacım hep yardımcı olmak, hep beraber olmak, güzellikleri beraber tatmaktı. Ama böyle değilmiş demek ki. Hata yapmışım. Pişman mıyım, hayır. Ağzımla kalbim arasında mesafe yoktur. Bedelini ödüyorum. Benim hikâyelerim hep tam. Bir yerini kesip anlatacağım hikâyelerim yok.Fatih Hoca beni gerçek bir silah haline getirdi: "Çok kenara gidiyorsun. 2 kere girersen 2 kere tehlike yaratırsın. 10 kere girersen 10 kere yaratırsın." Simeone de bana savunma yapmayı öğretti.Eskiden üst seviye maça çıkarken "2 gol atayım, 3 de asist yapayım" derdim. 20 yaşındayken derbilerde "4 gol, 3 asist" diyordum. Olgunlaşınca, "Az top kaybedip oyunu çözeceğim" oldu!Benim kimseyle bir küslüğüm yokDoğru ama en iyi şekilde toparlayacağım.Bence tarihin en iyi oyuncusu. Onunla oynamanın her saniyesi çok keyifli ve değerliydi. Kendisiyle aynı formayı giymek benim için büyük onurdu. Kariyerimde edindiğim en güzel tecrübelerden biri.Ailem her zaman. En başta Ahmet Genç. Ali Yavaş Hoca ve Fatih Terim."Bizim ligin hikâyesi son 6 haftadır. Galatasaray, çok reaksiyon veren bir camiadır. Fenerbahçe ve Beşiktaş da öyledir mutlaka ama Galatasaray daha başkadır. Kendi camiam olarak söylüyorum. Finalleri daha iyi oynarız. Fatih Hoca büyük etken. Buraları oynatmayı çok iyi bilen tecrübeli, zekasını kullanan bir isim. Trabzonspor da büyük favori. Sivasspor etkili. Başakşehir güçlü takım olma yolunda. Sürpriz yapamaz diye bir şey yok.""Muhteşem bir Milli Takımımız var. Enerjikler. Sempatileri çok yüksek. Bana ihtiyaçları olursa her zaman varım. Ama açıkçası bu konularla polemik olmak istemiyorum. Ama en üst seviye her zaman farklıdır. Tecrübe de önemlidir.""Diego Simeone dünyanın en iyi savunma sistemini oynatabilen hoca. Bana da nerede nasıl durmam gerektiğini, en üst seviyedeki maçlarda nasıl pozisyon almam gerektiğini, gücümü doğru kullanmayı öğretti. En beğendiğim hocalar Fatih Terim, Simeone ve Luis Enrique.""Karantina döneminde ufak ufak ev işlerine yardım etmeye başladım. Evde kaldıkça daha çok yardım etmeye çalışıyorsunuz. Uyku düzenim değişti. Hamza (oğlu) sabahları erken kalkıyor. O yüzden saatlerim farklılaştı. Evde egzersiz yapmaya çalışıyorum. Kilo, durumu çok etkiliyor. Bizim metabolizmamız biraz hızlı çalıştığı için buna yardımcı olacak şeyler yapıyorum. Oyunlar oynuyoruz."Ben hatalarımla, sevaplarımla, günahlarımla aynı Arda'yım. Niyetim hep iyi ama bu, bazen dışarıdan farklı anlaşılabilir. Benimle ilgili iyi, doğru bir gidiş varsa, bu beni tabii ki mutlu eder. Açıkçası beni gören insanlardan hep sevgi, saygı ve iyi enerji alıyorum."Courtois, Dani Alves, Godin, Pique, Filipe Luis, Koke, Iniesta, Neymar, Messi, David Villa, Falcao