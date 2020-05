Arda Turan Galatasaray dileğini yineledi

Devre arasında Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan bir kez daha Galatasaray'da oynamak istediğini yineledi.Katıldığı sahur programında konuşan Arda Turan koronavirüs sebebiyle yaşanan olumsuz tablonun dağılmasını dilerken Galatasaray sorularını da yanıtladı. Arda Turan açıklamasında sarı kırmızılı kulübün kendi camiası olduğunu ve futbolu bırakmak için yeniden kulübünde oynama isteğini yineledi.Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:"Önce hayırlısıyla sağlığımıza kavuşalım. Daha sonra ikinci çocuğumu kucağıma almayı bekliyorum. Daha sonra ailemle konuşup bir karar vermek istiyorum. Her zaman söylüyorum, beni yetiştiren yer, benim camiam, benim yuvam. Her zaman ilk tercihim Galatasaray'da oynamak, Galatasaray'da bitirmek. Her şey nasip" Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın