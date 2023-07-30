Arda Turan, Galatasaray'dan transfer yapıyor

Genç teknik adam Arda Turan'ın çalıştırdığı 1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'da forma giyen genç oyuncu Metehan Baltacı'yı kiralamaya yakın.

, Fotoğraf; AA
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Arda Turan, Galatasaray'dan transfer yapıyor
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30 Temmuz 2023 17:51
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Galatasaray'dan transfer yapmaya hazırlanıyor.

1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'da forma giyen genç stoper Metehan Baltacı'yı 1 yıllığına kiralamak için sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya vardı.

20 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Manisa FK formasıyla 9 lig maçına çıkmıştı.



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