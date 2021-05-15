Arda Turan: 'Galatasaray bunlarla yıkılmaz'

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti ve Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1 yenmesinin ardından averajla sezonu 2. sırada tamamladı.Sarı kırmızılılarda Arda Turan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Yoğun maç temposuna rağmen herkes elinden gelen katkısı sağladı. Sonu farklı olsun isterdik, hem Denizlispor maçı, hem bugün, hem de Beşiktaş maçı, şampiyonluğu alacak kadar oynadık, pozisyonları da bulduk. Denizli'de de burada da daha farklı olacak pozisyonları bulduk. Galatasaray'ı seviyoruz, Galatasaray'ın ait olduğu Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için elimizden geleni yapacağız, tekrar ayağa kalkacağız. Daha iyisini nasıl yapabiliriz, daha fazla nasıl gelişebiliriz bakacağız" dedi.Arda Turan ayrıca, "Bazılarıyla bizim farkımız var, biz futbolu nasıl geliştirebiliriz diye bakıyoruz. Sezon içinde cezalar alıyorum abuk sabuk, savunma yapıyoruz, örneği olmayan ceza alıyoruz. Avrupa'da futbolu bilmeyen 3. sınıf kişiliklerle devam ederler, futbol da böyle olmaya devam eder, Avrupa'da olmayız. Kimi zamanında Arda'ya söyleyemediklerini arkadan dolanarak yapıyor. Altı pastan gol atamayınca şampiyonluk kaybediyoruz. Artık üzüntüsünü yaz boyunca çekip, dönüp ne kadar büyük camia olduğumuzu göstereceğiz. Galatasaray bunlarla yıkılmaz." sözlerini kullandıSarı kırmızlı oyuncu son olarak, "Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini, şampiyonluğu ister. Bir Galatasaray taraftarı olarak ben de aynısını istiyorum. Takımın son anlarda gösterdiği reaksiyon, bırakmayışı Galatasaraylılığa yakışır şekildeydi. Emeklerimiz ve sahaya ruhumuzu ortaya koyduğumuz için birçok teşekkür mesajı aldım. Denizli'de o golü yemesek, birer golleri yemesek şampiyonduk. Sezon içerisinde çok doğrandık. Biz bunu çok hissettik; ama yapacak bir şey yok! Ne yapacaksın ki? Biz bunun da üstesinden geliriz. Galatasaray onların düşündüklerinden daha güçlü bir camiadır."