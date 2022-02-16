Arda Turan futbolu bırakıyor mu?

Süper Lig'de alt sıralarda kalan Galatasaray'da oyuncular sık sık eleştiri konusu olurken kaptan Arda Turan'dan da merak edilen "Futbolu bırakacak mısın?" sorusuna yanıt geldi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Arda Turan futbolu bırakıyor mu?
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16 Şubat 2022 12:11
Arda Turan
Arda Turan
Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattına yaklaşan Galatasaray, kötü gidişe dur diyemiyor. Sarı-kırmızılılarda başkandan oyunculara kadar herkes hedef tahtasında...

Takım kaptanı Arda Turan ise önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ligde zor günler geçiren takımı için "Biz böyle sıkıntılı dönemler için varız, toparlarız" diyen Turan, "Futbol kariyerinizi ne zaman sonlandırmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Böyle bir karar verilecekse oturur ailemle, Fatih (Terim) hocayla, kulüple konuşurum. Danışıp öyle karar vermek lazım. Bunlar önemli kararlar. Dışarıdaki dedikoduyla verilecek kararlar değil. Benim çok özel ve güzel bir kariyerim var."

 

 

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