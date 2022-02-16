Spor Toto Süper Lig'de düşme hattına yaklaşan Galatasaray, kötü gidişe dur diyemiyor. Sarı-kırmızılılarda başkandan oyunculara kadar herkes hedef tahtasında...



Takım kaptanı Arda Turan ise önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ligde zor günler geçiren takımı için "Biz böyle sıkıntılı dönemler için varız, toparlarız" diyen Turan, "Futbol kariyerinizi ne zaman sonlandırmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:



"Böyle bir karar verilecekse oturur ailemle, Fatih (Terim) hocayla, kulüple konuşurum. Danışıp öyle karar vermek lazım. Bunlar önemli kararlar. Dışarıdaki dedikoduyla verilecek kararlar değil. Benim çok özel ve güzel bir kariyerim var."













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