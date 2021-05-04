Arda Turan forma ve kontrat bekliyor

Galatasaray'da Arda Turan'ın kontrat durumu kesinlik kazanmazken, Beşiktaş maçı da ayrı önem taşıyor

Haber; Sabah
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Arda Turan forma ve kontrat bekliyor
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04 Mayıs 2021 09:44
Arda Turan
Arda Turan
Galatasaray
Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan'ın opsiyonunun devreye girmesi için 3 maç daha ilk 11 çıkması gerekiyor

6 haftadır yedek soyunan Arda, Beşiktaş derbisinde kulübeden çıkamazsa sözleşmesindeki opsiyon otomatik olarak devre dışı kalacak.

19 kez ilk 11'de olan 34 yaşındaki oyuncu, 22 maç sayısına ulaşmak zorunda. Aksi halde Arda'nın durumuna yeni yönetim karar verecek.

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