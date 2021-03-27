Arda Turan: "Fatih Terim için kazanalım!"

Fatih Terim'in iki maçlık cezası Galatasaraylı futbolcuları daha da kenetledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Arda Turan: 'Fatih Terim için kazanalım!'
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27 Mart 2021 10:59
Arda Turan
Arda Turan
Galatasaray
Cuma günü gerçekleştirilen idmanda kaptan Arda Turan takım arkadaşlarıyla kısa bir motivasyon konuşması yaptı.

Tecrübeli oyuncu, Terim'in yokluğunu aratmamaları gerektiğini söylerken, "Bu yolda ona verilecek en güzel moral, alacağımız galibiyetlerdir. O nedenle hocamız için bu maçları kazanalım" dedi.

Galatasaray, Fatih Terim'siz Hatay ve Karagümrük maçlarına çıkacak.

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın 90+3'te yediği golle Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybettiği maçın son anlarında iki takımın yedek kulübeleri birbirine girmiş, gol sonrası yaşanan tartışmada çok sinirlenen Fatih Terim güçlükle sakinleştirilmişti. Sert diyalogların yaşandığı o tartışmaya tribünde bulunan bazı Rizeli yöneticilerin de dahil olmasıyla Fatih Terim adeta çileden çıkmıştı. Yedek kulübesindeki oyuncular, dördüncü hakem ve yardımcıların araya girmesiyle Terim kendi yedek kulübesinde döndürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala, Rizespor maçındaki "hakaretleri" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve 2 maç ceza almıştı. 



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