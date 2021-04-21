Arda Turan: "Fatih Hoca, gecesini gündüzüne katıyor"

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Arda Turan, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arda Turan: 'Fatih Hoca, gecesini gündüzüne katıyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2021 21:19
Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Arda Turan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Pes etmeyeceklerinin altını çizen tecrübeli futbolcu, "Daha iyi oynamalıyız. Her türlü imkan bize sağlanıyor. Daha eğlenerek, daha mutlu olarak oynamalıyız. Futbol bir eğlencedir. Taraftarları da mutlu etmeliyiz. Bugün çok üzgünüz. Muslera'ya katılıyorum. 1 puan kazandık. Devam edeceğiz, ne olursa olsun. Pes etmeyeceğiz. 1-2 maç arada bu ligde çok şey değişiyor. Sonuna kadar devam. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bazen zor oluyor bazı şeyler. Ne anlatacağımı bilmiyorum. Çok üzgünüz." dedi.

Fatih Terim'in Galatasaray'a gecesini gündüzünü verdiğini vurgulayan Turan, "Antalya maçında bir reaksiyon verip sonrasına bakacağız. Düşmek bırakmak yok. Galatasaray'a yakışır şekilde devam etmek istiyoruz. Hoca tabii gecesini gündüzünü buraya veren, hayatımda çalıştığım en çalışkan teknik adam. Bu kadar yaşına emeğine rağmen çok üzülüyor. Maçın analizini, olacaklarını en iyi şekilde yapıyor ama biz oyuncular bunu sahaya yansıtamıyoruz. Maç sonunda aramızda baba-oğul, hoca-öğrenci diyaloğu geçti. Tabii insan kendi evinde kazanamayınca üzülüyor." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.