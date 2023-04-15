Arda Turan, Eyüpspor ile ilk maçına çıkıyor

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Göztepe ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arda Turan, Eyüpspor ile ilk maçına çıkıyor
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15 Nisan 2023 16:17
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Göztepe, pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Ligde 8 maçtır yenilmeyen ve son 5 karşılaşmasını kazanan sarı-kırmızılı ekip, 33. haftaya 50 puanla 6. sırada girdi.

Konuk Eyüpspor ise yeni teknik direktörü Arda Turan yönetiminde ilk maçına çıkacak. Ligdeki son karşılaşmasında Gençlerbirliği'ne yenilen İstanbul temsilcisi 57 puanla 3. sırada yer alıyor.

Sarı kart cezalısı Aliou Traore'nin forma giyemeyeceği Göztepe'de sakatlığı bulunan Yasin Öztekin'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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