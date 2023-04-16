Arda Turan, Eyüpspor'da ilk maçını kaybetti!

Arda Turan, Eyüpspor'un başında teknik direktör olarak ilk maçına çıktı. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Göztepe oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Turan, Eyüpspor'da ilk maçını kaybetti!
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16 Nisan 2023 22:33
Spor Toto 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Göztepe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Arda Turan'ın ilk teknik direktörlük deneyimindeki ilk maçında, Eyüpspor'un başında kulübede yer aldı. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Ekram Dağ'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Göztepe oldu.

Göztepe'ye taraftarının önünde galibiyeti getiren golü 20. dakikada Marko Kvasina kaydetti.

Konuk takım Eyüpspor, karşılaşmada kaleye isabetli şut çekemedi. 

Ligde 9 haftadır kaybetmeyen ve son 6 maçını kazanan Göztepe, puanını 53'e yükseltti. Son iki maçını kaybeden Eyüpspor 57 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Göztepe, Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Eyüpspor, Pendik'i ağırlayacak.

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