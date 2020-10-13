Arda Turan, eski günlerine geri dönmek istiyor!

Arda Turan, 9 yıl sonra döndüğü yuvasında Galatasaray'a en iyi katkıyı vermek adına çok çalışıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Arda Turan, eski günlerine geri dönmek istiyor!
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13 Ekim 2020 10:44
2011'de 13 milyon Euro'luk rekor bedelle Atletico Madrid'e giden ve 2015'te 34 milyon Euro'ya Barcelona'nın yolunu tutan Arda Turan son dönemde hem futbol hem de fizikkondisyon açısından geriye gitmişti.

Yıldız oyuncu 9 yıl sonra döndüğü yuvasında Galatasaray'a en iyi katkıyı vermek adına çok çalışıyor.

Milli arayı yoğun tempolu idmanlarla geçiren 33 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı camiaya 'Eski Arda'yı göstermeyi hedefliyor.



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