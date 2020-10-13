Arda Turan, eski günlerine geri dönmek istiyor!

2011'de 13 milyon Euro'luk rekor bedelle Atletico Madrid'e giden ve 2015'te 34 milyon Euro'ya Barcelona'nın yolunu tutan Arda Turan son dönemde hem futbol hem de fizikkondisyon açısından geriye gitmişti.



Yıldız oyuncu 9 yıl sonra döndüğü yuvasında Galatasaray'a en iyi katkıyı vermek adına çok çalışıyor.



Milli arayı yoğun tempolu idmanlarla geçiren 33 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı camiaya 'Eski Arda'yı göstermeyi hedefliyor.



