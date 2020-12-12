Koronavirüs hastalığını ağır geçiren Arda Turan, tüm semptomları atlatıp sahaya döndükten sonra eski formuna kavuşmaya çalışıyor.
Tecrübeli futbolcu, "Rahatsızlığım süresince zor günler geçirdim. Şimdi sahada olmak çok güzel. Şampiyonluk yarışında takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum" dedi.
Sarı-kırmızlı takımda teknik direktör Fatih Terim'in Arda Turan'ı Darıca Gençlerbirliği ile oynayacakları kupa maçında sahaya sürmesi bekleniyor.
Tecrübeli futbolcu, "Rahatsızlığım süresince zor günler geçirdim. Şimdi sahada olmak çok güzel. Şampiyonluk yarışında takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum" dedi.
Sarı-kırmızlı takımda teknik direktör Fatih Terim'in Arda Turan'ı Darıca Gençlerbirliği ile oynayacakları kupa maçında sahaya sürmesi bekleniyor.