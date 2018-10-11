NELER YAŞANDI: İDDİALAR!

İŞTE ARDA TURAN'IN İFADESİ, TIKLAYIN!..

SİLAH KAMERADA

BERKAY'DAN AÇIKLAMA: "ARDA GÜNÜNÜ GÖRECEK"

'ın, şarkıcı Berkay Şahin ile arasında yaşanan kavgayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ifadesi alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında beyanının alınması için ifadeye çağrılan Turan, avukatıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne geldi.İfadesine başvurulan Turan, daha sonra buradan ayrıldı.Emirgan'daki bir eğlence mekanında, futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşandığı ileri sürülen kavgada, şarkıcının burnunun kırıldığı iddia edilmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Turan ifadeye çağrılmıştı.Salı gecesi Arda Turan ve Berkay Şahin arasında Emirgan'daki Gizli Kalsın'da yaşanan tartışma sırasında, Turan'ın kafa attığı Berkay Şahin'in burnu kırıldı. Ünlü şarkıcı ve eşi Özlem Şahin özel bir hastaneye gitti. Saatler 05.30'u gösterdiğinde Arda Turan da onların bulunduğu hastaneye giriş yaptı. İddiaya göre ikili arasında tartışma sürerken hastaneye Murat Dalkılıç da geldi. Güvenlik görevlileri, hastaneye gelen kişilerin alkollü olduklarını, ayrıca ünlü futbolcunun belindeki kabarıklığı fark etti ancak Arda Turan onlara hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Ne var ki tartışma sırasında silah ateş aldı. Mermi fotokopi makinesinden sekip yere isabet etti. Bunun üzerine Arda Turan hastaneden ayrıldı.Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine gelip inceleme başlatan polislere silahtan çıkan mermi çekirdeği özel güvenlikçiler tarafından teslim edildi. Mermiye el konulurken, güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntüler, Arda Turan'ın elinde silah olduğunu ortaya çıkardı. Polis Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verdi. Savcılık, "kasten yaralama ve silahlı tehdit"ten dosya açılması, Arda Turan'ın yakalanması ve tabancanın bulunması talimatını verdi. Ayrıca Berkay, eşi ve Murat Dalkılıç'ın ifadelerinin alınmasını istedi. Özlem Şahin'in ifadesinde cinsel taciz suçlamasında bulunması halinde ayrıca talimat için savcılığa bilgi verilmesi de talep edildi.Berkay, Kenan Erçetingöz'e yaptığı açıklamada 'Bana bir şey olmaz' diyen Arda Turan gününü görecek. Arda'ya seninle helalleşirim ama şartım var dedim. Şartım kamuoyundan özür dileyeceksin ve sonra seninle baş başa 20 dakika bir odada kalalım, ondan sonra her şeyi silerim' dedim. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Araya girenlerin hepsine selamlarımı gönderiyorum. Bazılarının mafyatik hareketlerle bana bir şey olmaz havalarını da kimseye yedirmem." ifadelerini kullandı.