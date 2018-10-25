Arda Turan doğum için hastaneye koştu

Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ı doğum sırasında yalnız bırakmamak için, bugün öğleden sonra hastaneye koştu.

25 Ekim 2018 17:08
Arda Turan doğum için hastaneye koştu
Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla son günlerde adından sıkça söz ettiren ünlü futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ı doğum sırasında yalnız bırakmamak için, bugün öğleden sonra hastaneye koştu.

Arda Turan, hastaneye gitmeden hemen kuaför olan kuzenine giderek saç ve sakal traşı oldu. Veysel Senel, Arda Turan'la çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Canım Kuzenimle Bugün Keyifli Ve Eski Sac Ve Sakal Modelimize Dönüş Yaptık Bugün Yeğenim Hamzanın Gelişiylede Çok Heyecanlıydı Allahın İzniyle Hastahaneye Uğurladık küçük Hamzamızı Beklemeye Başladık Hayırlısıyla"
Kaynak: Milliyet

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