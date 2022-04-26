Arda Turan'dan sonra en iyisi Kerem oldu

Bu sezon Süper Lig'de 33 maçta forma giyen genç yıldız 9 gol ve 6 asistle tam 15 gole katkı atmayı başardı. Kerem Aktürkoğlu bu performansıyla son 12 yılda Galatasaray formasıyla ligde en çok gole katkı veren yerli kanat oyuncusu olmayı da başardı.



Son olarak 2009-2010 sezonunda Arda Turan, Süper Lig'de 29 maçta forma giyerken 7 gol ve 14 asistle tam 21 gole direkt katkıda bulunmuştu.



Tüm kulvarlara bakıldığında ise Kerem'in bu sezon tam 48 resmi maçta sahaya çıkması dikkatleri çekiyor.



22 GOLE KATKI YAPTI



Sadece 1 maçta sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayan milli futbolcu 12 gol ve 10 asistle 22 gole katkı yapmayı başardı.









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