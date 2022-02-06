Arda Turan'dan özel görüşme

Galatasaray'da takım kaptanlarından Arda Turan, kötü gidişe dur demek için harekete geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Arda Turan'dan özel görüşme
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06 Şubat 2022 11:40
Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da, kötü gidişte elini taşın altına koymak isteyen kaptan Arda Turan da motivasyon turuna çıktı.

TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Kamp boyunca tüm takım arkadaşlarıyla tek tek görüşen tecrübeli futbolcu, Alanyaspor maçının önemini ve ne yapmaları gerektiğini anlattı.

Maçta süre alması beklenmeyen tecrübeli futbolcunun, 90 dakika öncesinde de soyunma odasında oyuncuları etrafında toplayıp bir motivasyon konuşması yapacağı öğrenildi.

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