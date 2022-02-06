Arda Turan'dan özel görüşme

Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da, kötü gidişte elini taşın altına koymak isteyen kaptan Arda Turan da motivasyon turuna çıktı.



TEK TEK GÖRÜŞTÜ



Kamp boyunca tüm takım arkadaşlarıyla tek tek görüşen tecrübeli futbolcu, Alanyaspor maçının önemini ve ne yapmaları gerektiğini anlattı.



Maçta süre alması beklenmeyen tecrübeli futbolcunun, 90 dakika öncesinde de soyunma odasında oyuncuları etrafında toplayıp bir motivasyon konuşması yapacağı öğrenildi.





İLGİLİ VİDEO