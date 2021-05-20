Arda Turan'dan Fatih Terim'e: "Sevince böyle bakarsın..."

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, kişisel sosyal medya hesabından teknik direktörü Fatih Terim ile olan bir karesini paylaştı ve 'Sevince böyle bakarsın...' notunu düştü. Sarı Kırmızılı ekip taraftarları, Arda'nın bu gönderisini kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

, Fotoğraf; Instagram
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Arda Turan'dan Fatih Terim'e: 'Sevince böyle bakarsın...'
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20 Mayıs 2021 09:51
Şampiyonluğu son hafta averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da takım kaptanı Arda Turan'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Fatih Terim'e olan sevgisini her fırsatta dile getiren Arda, geçtiğimiz yıllarda tecrübeli futbol adamı ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı ve 'Sevince böyle bakarsın...' notunu düştü.

Sarı Kırmızılı ekip taraftarları, Arda'nın bu gönderisini kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. 




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