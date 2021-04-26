Arda Turan'dan büyük fedakarlık

Zirve yolunda çok önemli olan Antalya galibiyetinde bir detay daha ortaya çıktı.

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Arda Turan'dan büyük fedakarlık
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26 Nisan 2021 11:40
Arda Turan
Arda Turan
Galatasaray
Galatasaray'da kaptan Arda Turan, 75'te Naldo ve Kudryashov'la çıktığı hava topu mücadelesinde yerde kalmıştı. Hakem Mete Kalkavan, sağlık görevlilerini saha içine davet ederken, 34 yaşındaki oyuncu bir anda ayağa kalktı.

Tedaviyi reddeden yıldız futbolcu Kalkavan ve takım arkadaşlarına, "Vakit kaybetmeyelim, devam edelim. Zaman daralıyor, bir gol bulmamız lazım" dedi. Kaptan'ın bu tavrından 2 dakika sonra galibiyet golü geldi.

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