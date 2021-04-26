Arda Turan'dan büyük fedakarlık

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, 75'te Naldo ve Kudryashov'la çıktığı hava topu mücadelesinde yerde kalmıştı. Hakem Mete Kalkavan, sağlık görevlilerini saha içine davet ederken, 34 yaşındaki oyuncu bir anda ayağa kalktı.
Tedaviyi reddeden yıldız futbolcu Kalkavan ve takım arkadaşlarına, "Vakit kaybetmeyelim, devam edelim. Zaman daralıyor, bir gol bulmamız lazım" dedi. Kaptan'ın bu tavrından 2 dakika sonra galibiyet golü geldi.
Tedaviyi reddeden yıldız futbolcu Kalkavan ve takım arkadaşlarına, "Vakit kaybetmeyelim, devam edelim. Zaman daralıyor, bir gol bulmamız lazım" dedi. Kaptan'ın bu tavrından 2 dakika sonra galibiyet golü geldi.