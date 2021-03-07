Arda Turan: 'Biz şampiyon olacağız'

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Sivasspor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaparak sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğuna inandığını ifade etti.



"Her başarı arkasında emek, mücadele, düştüğünüz yerden kalkma, inanç, gözyaşı , üzüntü ister ama en önemlisi hocamızın dediği gibi vazgeçmeme ister. Ben takım arkadaşlarıma inanıyorum. Biz başaracağız. Şimdi birlik olmaz zaman"



