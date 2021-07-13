Arda Turan: 'Biz herkesi güzel karşılayacağız'

Galatasaray kaptanı Arda Turan, sarı kırmızılı takımın Yunanistan'da yaşadıklarını havalimanında anlattı.



Arda Turan açıklamasında hoş olmayan bir muameleyle karşılaştıklarını söylerken açıklamasında şu ifadeleri kullandı



"ORADA KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİ"



"Sağlık kurallarına ne kadar dikkat ettiğimizi gösteriyoruz. Yunanistan'da ne kadar dikkat ettiğimizi gösterdik ama insan haklarına aykırı davranışlar gördük. Takımın yarısı sınırı geçmişti, sonrasında geri çağırdılar. Orada kalmamız mümkün değildi. Dostluk maçının dostça olması gerekirdi. Biz buraya gelenlere böyle davranmayacağız. Hoş bir görüntü değildi açıkçası. Devlet büyüklerimize, Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bugün hem çok yorulduk, hem de çok üzüldük."



"BİZ HERKESİ GÜZEL KARŞILAYACAĞIZ"



"Bazılarımız rastgele testi de kabul ettik. Sonradan çağırılmak hoş değildi. Ellerinden geldiği kadar takım arkadaşlarımız sabırla bekledi. Kim gelirse gelsin biz herkesi güzelce karşılayacağız. Biz kimsenin sağlığını riske atmadık, böyle bir şey yaşamak bizi üzdü."



