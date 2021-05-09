Arda Turan: "Benim evimde olmaz"

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Beşiktaş maçından sonra Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Turan: 'Benim evimde olmaz'
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09 Mayıs 2021 00:47
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş'ı 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Arda, Beşiktaş'ın Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk kutlaması hesaplarına ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına gönderme yaparak; "Benim evimde olmaz" mesajını paylaştı.



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