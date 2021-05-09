Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş'ı 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
Arda, Beşiktaş'ın Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk kutlaması hesaplarına ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına gönderme yaparak; "Benim evimde olmaz" mesajını paylaştı.
Arda, Beşiktaş'ın Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk kutlaması hesaplarına ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına gönderme yaparak; "Benim evimde olmaz" mesajını paylaştı.
Arda Turan: "Benim evimde olmaz...! 💛❤️☝️" pic.twitter.com/by6Yv961QE
— Sporx (@sporx) May 8, 2021