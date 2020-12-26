'Arda Turan, Barcelona'daki Arda gibiydi!'

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0'la geçen Galatasaray'da kaptan Arda Turan'ın futbolunu Tivibu Spor'da değerlendirdi.



Arda Turan'ın Barcelona günlerindeki gibi oynadığını dile getiren Kahveci, "Arda Turan! Atletico Madrid, Barcelona görmüş Arda Turan gibiydi. O performanslardan birini gördük. Gole de katkı yapan bir Arda Turan vardı. Arda Turan, özgüveni kazandı. Ne zaman? Sivasspor maçında kazandı. Tam Galatasaray'a döndü. O günden bugüne kadar arada bir hastalık geçirdi, oynayamadı. Görev aldığı her maçta, saha içi ve saha dışındaki görevlerini tam layıkıyla yerine getiren bir Arda Turan var. Galatasaray içinde ne kadar önemli olduğunu tekrar gördük." dedi.



