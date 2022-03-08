Arda Turan, Barcelona'ya gidecek mi?

İspanya'da Barcelona formasını iki sezon terleten Arda Turan'ın Galatasaray'ın kritik maçında İspanya kafilesine dahil olması düşük ihtimal görülüyor.

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Arda Turan, Barcelona'ya gidecek mi?
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08 Mart 2022 10:13
İki sezon Barcelona formasını giyen 34 yaşındaki oyuncunun fizik durumunu yetersiz bulan Domenec Torrent'in, İspanya kafilesine Arda Turan'ı dahil etmeyeceği iddia edildi.

2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Barcelona forması giyen Arda Turan'a takım arkadaşları, eşleşmede Katalan ekibi çıktığından bu yana Nou Camp'ın atmosferini soruyor. Sabah'ın haberine göre; Barcelona ile ilgili bilgiler veren Arda'nın maç kadrosuna alınma olasılığı ise oldukça düşük görülüyor.

İDMANLARA ÇIKIYOR

Tecrübeli oyuncunun İspanya kafilesine dahil edilmesi beklenmiyor. Teknik direktör Domenec Torrent tarafından Kayserispor, Göztepe , Çaykur Rize ve Konyaspor maçlarında 21 kişilik kadroya alınmayan Arda Turan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla idmanlara çıkmaya devam ediyor. Fizik ve tempo olarak arkadaşlarının gerisinde kalan Arda'yı hocası yeterli bulmuyor.

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