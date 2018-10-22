Arda Turan Barcelona genel kurulunda ıslıklandı

Barcelona Kulübü'nün 2018 Olağan Genel Kurulu, Katalan ekibinin basket takımının maçlarını oynadığı Palau Blaugrana spor salonunda gerçekleştirildi. Genel kurulda Arda Turan ismi geçtiğinde salonda ıslık sesleri yükseldi.

22 Ekim 2018 13:20
Arda Turan Barcelona genel kurulunda ıslıklandı
Barcelona Kulübü'nün 2018 Olağan Genel Kurulu, Katalan ekibinin basket takımının maçlarını oynadığı Palau Blaugrana spor salonunda gerçekleştirildi. Kulübün teknik sekreterlik görevini yürüten Eric Abidal, kulüp üyeleriyle olan buluşmada kurula bir konuşma gerçekleştirdi.
Kulüp bünyesindeki bazı futbolcular, takımın yollarını ayırdığı eski oyuncularla ilgili açıklamalar yapan Abidal konuşmasında Andres Iniesta,Yerry Mina, Lucas Digne, Andre Gomes, Paco Alcacer ve Arda Turan gibi isimlerden bahsetti.

Iniesta'ya coşkulu alkış

İspanyol haber ajansı Europa Press'in aktardığına göre Iniesta ile ilgili kısımda kuruldan coşkulu alkış sesleri yükselirken, Arda Turan'ın isminin geçmesiyle bu kez ıslık seslerinin duyulduğu bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sportif performansı iyi olmayan ve geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında karıştığı olay yüzünden kulübü Başakşehir tarafından cezalandırılan Arda Turan ıslıklandı".

'Yetenekli ama Barça'ya uymadı'

Eric Abidal'in Arda Turan ile ilgili yaptığı konuşmada, kurula şu sözlerle hitap ettiği aktarıldı: "Atletico Madrid'den Barcelona'ya geldi. Yetenekli bir futbolcu ancak buranın oyun stiline, Barça'ya uymadı. Kendisi ve kulüp, kiralık olarak Türkiye'ye gitmesine karar verdi"

Kaynak: AMK

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