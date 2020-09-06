Arda Turan: 'Bana inananların yüzünü kara çıkarmayacağım'

Galatasaray'ın geçtiğimiz akşam Türk Telekom'da oynadığı son hazırlık maçı olan Hatayspor mücadelesinde sahaya kaptan olarak çıkan Arda, hem ortaya koyduğu performansla beğeni aldı hem de dokuz yıl sonra tekrar giydiği sarı-kırmızılı formayla gol atmayı başardı.



Geçtiğimiz sezon Başakşehir'de sadece 12 resmi maçta forma giyen Arda'nın Galatasaray'a faydalı olup olmayacağı tartışma konusuydu. Ancak Hatay maçında eski Arda'dan kesitler sunan tecrübeli yıldız teknik direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürürken bu sezon takımının en önemli kozlarından biri olacağının da sinyallerini verdi.



"LİG İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"



Devre arasında transferi gerçekleşmeyen Arda, G.Saray'a dönmek için kendine gelen teklifler daha dinlemeden reddetti. Kendisine özel kondisyoner tutan ve bu süreçte tam yedi kilo veren Arda, gününün çoğunu da Florya'da geçiriyor. Büyük bir hırsla açık kapatmaya çalışan tecrübeli oyuncu "Eksiklerimi kapatıp çok daha iyi olacağım. Amacım sezon boyunca istikrarlı bir grafik sergileyip takımıma katkı sağlamak. Galatasaray'da olmayı, bu formayı giymeyi çok özlemişim. Fatih Hoca'mın ve bana inananların yüzünü kara çıkarmayacağım. Ligin başlaması için sabırsızlanıyorum" dedi.



