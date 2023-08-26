Arda Turan: 'Alışığım ben'

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.



Eyüpspor, sezona 3 maçta 3 galibiyet ile başladı. Sosyal medyada bir kullanıcı "Arda'nın bu takımdan Atletico'ya yükseleceğini düşünen var mı gerçekten?" şeklinde bir paylaşımda bulundu.



Arda Turan ise bu kullanıcıya, "Manisa'dan da Barcelona'ya gideceğimi düşünen yoktu. Alışığım ben" cevabını verdi.



Genç teknik adamın bu cevabı sosyal medyada büyük ilgi gördü.



