Arda Turan: "Alışığım ben"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, sosyal medyada bir kullanıcıya verdiği cevapla gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Turan: 'Alışığım ben'
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26 Ağustos 2023 20:43
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Eyüpspor, sezona 3 maçta 3 galibiyet ile başladı. Sosyal medyada bir kullanıcı "Arda'nın bu takımdan Atletico'ya yükseleceğini düşünen var mı gerçekten?" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Arda Turan ise bu kullanıcıya, "Manisa'dan da Barcelona'ya gideceğimi düşünen yoktu. Alışığım ben" cevabını verdi.

Genç teknik adamın bu cevabı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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