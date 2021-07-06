Galatasaray'da sözleşme yenilenen isimler arasına kaptan Arda Turan da girdi.



Son olarak Emre Akbaba ile 8 milyon liradan 2 senelik kontrat yapan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 4 milyon liraya oynayan Arda Turan'ın ücretini 8 milyon liraya çıkardı.



1 senelik kontratın duyurusu bu hafta içinde yapılacak.



Arda'nın geçen sezon aldığı düşük rakam göz önünde bulundurularak ücretinin iki katına çıkarıldığı belirtildi.



