Arda Turan'a yüzde 100 zam!

Galatasaray'da sözleşme yenilenen isimler arasına Arda Turan da girdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Arda Turan'a yüzde 100 zam!
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06 Temmuz 2021 08:15
Galatasaray'da sözleşme yenilenen isimler arasına kaptan Arda Turan da girdi.

Son olarak Emre Akbaba ile 8 milyon liradan 2 senelik kontrat yapan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 4 milyon liraya oynayan Arda Turan'ın ücretini 8 milyon liraya çıkardı.

1 senelik kontratın duyurusu bu hafta içinde yapılacak.

Arda'nın geçen sezon aldığı düşük rakam göz önünde bulundurularak ücretinin iki katına çıkarıldığı belirtildi. 


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