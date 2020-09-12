Arda Turan 3 bin 403 gün sonra dönüyor

Galatasaray'a dönmek için 6 ay boşta bekleyen Arda Turan için ilk hafta karşılaşması olan Gaziantep FK maçının anlamı çok büyük. 33 yaşındaki yıldız, tam 3 bin 403 gün sonra 'Parçalı' formayı resmi bir maçta terletecek. Arda'nın Galatasaray'daki son karşılaşması, 20 Mayıs 2011'deki 2-0'lık Konyaspor mücadelesiydi.



Başarılı futbolcu, takımın başına Fatih Terim geçtikten sonra o yaz, transferin son günlerinde 13 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e gitmişti. Dolayısıyla bu maç, Arda'nın Fatih Terim yönetiminde Galatasaray ile çıkacağı ilk maç olacak.



Fatih Terim'le ilk kez



Fatih Terim'den A Milli Takım'da 67 kez Ay-Yıldızlı formayı alan Arda Turan; kulüp kariyerinde ilk kez Fatih hoca yönetiminde Galatasaray'da lig maçına çıkacak.



