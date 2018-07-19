Son yıllarda futbolundan çok skandalları ile gündeme oturan Arda Turan 1.5 yılda adeta eridi...
Barcelona'ya 34 milyon Euro'ya transfer olan milli futbolcunun piyasa değeri Ocak 2017'de 28 milyon Euro'ydu. Ancak, Arda 1.5 yılda yüzde 85.7'lik kayba uğradı. Son olarak piyasa değeri 4 milyon Euro'ya kadar geriledi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında İspanyol devi Barcelona'dan Başakşehir'e kiralık olarak transferi gerçekleşen Arda, oynadığı 11 karşılaşmada 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Barcelona'ya 34 milyon Euro'ya transfer olan milli futbolcunun piyasa değeri Ocak 2017'de 28 milyon Euro'ydu. Ancak, Arda 1.5 yılda yüzde 85.7'lik kayba uğradı. Son olarak piyasa değeri 4 milyon Euro'ya kadar geriledi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında İspanyol devi Barcelona'dan Başakşehir'e kiralık olarak transferi gerçekleşen Arda, oynadığı 11 karşılaşmada 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın