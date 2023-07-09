Arda transferinde Ancelotti farkı

Arda Güler'in, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalaması Avrupa ve İspanyol basınında geniş yer tutmaya devam ederken 18 yaşındaki yıldızın bu transferinde Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'nin çok büyük payı olduğu ortaya çıktı.



8 SAAT KONUŞTU



Carlo Ancelotti'nin transfer sürecinde Arda Güler'le 1 hafta boyunca her gün görüştüğü ve toplamda 8 saat görüntülü konuştuğu öğrenildi. Bu görüşmeler sırasında Carlo Ancelotti, Arda Güler'e tüm artılarını ve eksilerini atlattı.



Ancelotti'nin kendisini çok iyi incelediğini gören Arda Güler bu bu durumdan fazlasıyla etkilendi.



