Arda transferinde Ancelotti farkı

Barcelona ile büyük ölçüde anlaşan ancak son anda Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in transferinde Carlo Ancelotti fark yarattı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Arda transferinde Ancelotti farkı
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09 Temmuz 2023 14:01
Son güncelleme 09 Temmuz 2023 14:28
Arda Güler'in, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalaması Avrupa ve İspanyol basınında geniş yer tutmaya devam ederken 18 yaşındaki yıldızın bu transferinde Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'nin çok büyük payı olduğu ortaya çıktı.

8 SAAT KONUŞTU

Carlo Ancelotti'nin transfer sürecinde Arda Güler'le 1 hafta boyunca her gün görüştüğü ve toplamda 8 saat görüntülü konuştuğu öğrenildi. Bu görüşmeler sırasında Carlo Ancelotti, Arda Güler'e tüm artılarını ve eksilerini atlattı.

Ancelotti'nin kendisini çok iyi incelediğini gören Arda Güler bu bu durumdan fazlasıyla etkilendi.

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