Arda oynarsa, Fenerbahçe "Güler"

Fenerbahçe, bu sezon ligde genç yıldızı Arda Güler'in süre aldığı tüm maçlardan galibiyet ile ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda oynarsa, Fenerbahçe 'Güler'
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02 Mayıs 2022 12:54
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ederken takımına sağladığı katkının göründüğünden daha büyük olduğunu gösteren bir istatistik ortaya çıktı.

Bu sezon Arda Güler'in ligde süre aldığı toplam 12 maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrılan taraf Fenerbahçe olurken 17 yaşındaki yıldız bu maçlarda bulduğu kısıtlı süreler içinde 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.

O maçlar şu şekilde:

2. hafta: Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor

15. hafta: Fenerbahçe 4-0 Çaykur Rizespor

25. hafta: Giresunspor 1-2 Fenerbahçe

26. hafta: Fenerbahçe 2-0 Hatayspor

27. hafta: Kasımpaşa 1-2 Fenerbahçe

29. hafta Alanyaspor 2-5 Fenerbahçe

30. hafta Fenerbahçe 2-1 Konyaspor

31. hafta Kayserispor 0-4 Fenerbahçe

32. hafta Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

33. hafta Fenerbahçe 2-0 Göztepe

34. hafta Çaykur Rizespor 0-6 Fenerbahçe

35. hafta Fenerbahçe 3-2 Gaziantep FK

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