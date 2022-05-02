Arda oynarsa, Fenerbahçe 'Güler'

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ederken takımına sağladığı katkının göründüğünden daha büyük olduğunu gösteren bir istatistik ortaya çıktı.
Bu sezon Arda Güler'in ligde süre aldığı toplam 12 maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrılan taraf Fenerbahçe olurken 17 yaşındaki yıldız bu maçlarda bulduğu kısıtlı süreler içinde 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.
O maçlar şu şekilde:
2. hafta: Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
15. hafta: Fenerbahçe 4-0 Çaykur Rizespor
25. hafta: Giresunspor 1-2 Fenerbahçe
26. hafta: Fenerbahçe 2-0 Hatayspor
27. hafta: Kasımpaşa 1-2 Fenerbahçe
29. hafta Alanyaspor 2-5 Fenerbahçe
30. hafta Fenerbahçe 2-1 Konyaspor
31. hafta Kayserispor 0-4 Fenerbahçe
32. hafta Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
33. hafta Fenerbahçe 2-0 Göztepe
34. hafta Çaykur Rizespor 0-6 Fenerbahçe
35. hafta Fenerbahçe 3-2 Gaziantep FK
Bu sezon Arda Güler'in ligde süre aldığı toplam 12 maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrılan taraf Fenerbahçe olurken 17 yaşındaki yıldız bu maçlarda bulduğu kısıtlı süreler içinde 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.
O maçlar şu şekilde:
2. hafta: Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
15. hafta: Fenerbahçe 4-0 Çaykur Rizespor
25. hafta: Giresunspor 1-2 Fenerbahçe
26. hafta: Fenerbahçe 2-0 Hatayspor
27. hafta: Kasımpaşa 1-2 Fenerbahçe
29. hafta Alanyaspor 2-5 Fenerbahçe
30. hafta Fenerbahçe 2-1 Konyaspor
31. hafta Kayserispor 0-4 Fenerbahçe
32. hafta Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
33. hafta Fenerbahçe 2-0 Göztepe
34. hafta Çaykur Rizespor 0-6 Fenerbahçe
35. hafta Fenerbahçe 3-2 Gaziantep FK
Arda Güler'in oynadığı maçlarda Fenerbahçe
✅2-0 Antalyaspor
✅4-0 Rizespor
✅2-1 Giresunspor
✅2-0 Hatayspor
✅2-1 Kasımpaşa
✅5-2 Alanyaspor
✅2-1 Konyaspor
✅4-0 Kayserispor
✅2-0 Galatasaray
✅2-0 Göztepe
✅6-0 Rizespor
✅3-2 Gaziantep pic.twitter.com/pCps7z3Qqw
— Sporx (@sporx) May 2, 2022
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