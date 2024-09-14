🇹🇷 Real Madrid, Arda Güler'in şutu sonrası elle oynama nedeniyle penaltı kazandı.



⚽️✅Vinicius Jr. penaltıyı gole çevirdi.pic.twitter.com/XTofoO3Bql



— Sporx (@sporx) September 14, 2024

La Liga 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Real Sociedad ile karşılaştı. Reale Arena'da oynanan maçı Real Madrid 2-0 kazandı. Konuk ekibin gollerinin ikisi de penaltıdan geldi. İlk golü 58. dakikada Vinicius Junior kaydetti. İkinci gol ise 75. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.Milli futbolcumuz Arda Güler maça 11'de başladı ve 78 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, Vinicius'un golünde penaltıyı yaptıran isim oldu.Öte yandan Arda Güler karşılaşmayı %92 pas isabet oranıyla oynadı.Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 11'e çıkardı. Real Sociedad ise 4 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Real, Espanyol ile karşılaşacak. Sociedad ise Valladolid deplasmanına gidecek.