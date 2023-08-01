Arda'nın tedavisinde son durum

Arda Güler'in dizinden geçirdiği sakatlığı atlatmasının 2 ay süreceği İspanyol basınından AS'ın manşetlerine taşındı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arda'nın tedavisinde son durum
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01 Ağustos 2023 01:41
Real Madrid'de çıktığı idmanda sakatlık geçiren Arda Güler'in 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

As'ın haberinde Arda Güler'in iç menisküs sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacağı sürenin 2 ay olduğu belirtildi. Milli futbolcumuzun Eylül ayı sonunda sahaya çıkacak duruma gelmesinin planlandığı ifade edildi.

AMELİYATSIZ 3, AMELİYATLA 5 AY DENMİŞTİ

Daha önce çıkan haberlerde Arda'nın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

İlk olarak 22 Temmuz'da sağ dizinden sakatlanan Arda Güler, o günden bu yana antrenmanlarda özel kontrollerle yer alıyordu.

Real Madrid henüz Arda Güler'in tedavi süreci ve sahalara yaklaşık dönüş süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

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