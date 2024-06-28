Arda'nın ailesinden genç yıldız için açıklama!

Arda Güler'in annesi Serap Güler ve babası Ümit Güler, genç yıldızla ilgili Sabah'a konuştu.Portekiz maçı sonrası TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un yaptığısözlerini hatırlatılan Ümit Gülerifadelerini kullandı.yorumunun ardından Ümit Güler,dedi.Arda'nın kulüpsüz futbolcular arasında olduğunu herkesin çok sevdiğini hatırlatıldığında ise anne Güler ve baba Güler,diyerek noktayı koydular.