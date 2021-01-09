Arda Kızıldağ: "Erken gol yemek her şeyi bozdu"

Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Arda Kızıldağ, Galatasaray maçında alınan 6-0'lık yenilgi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Kızıldağ: 'Erken gol yemek her şeyi bozdu'
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09 Ocak 2021 21:06
Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Arda Kızıldağ, Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. 

Arda Kızıldağ maç sonunda; "Erken gol yememiz her şeyi mahvetti. Konsantre kaybı yaşadık. Söylenecek bir şey yok bugün için. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Çok iyi hazırlanmıştık. Erken gol yemek her şeyi bozdu. Sonra da olanlar oldu." dedi.


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