Arda Kızıldağ: 'Erken gol yemek her şeyi bozdu'

Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Arda Kızıldağ, Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Arda Kızıldağ maç sonunda; "Erken gol yememiz her şeyi mahvetti. Konsantre kaybı yaşadık. Söylenecek bir şey yok bugün için. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Çok iyi hazırlanmıştık. Erken gol yemek her şeyi bozdu. Sonra da olanlar oldu." dedi.