Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük için flaş iddia: 350 civarı dava

Süper Lig hakemleri Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük'ün 5-6 yıl geriye dönük olmak üzere kendileri hakkındaki hakaret içeren paylaşımlar için dava açtıkları öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük için flaş iddia: 350 civarı dava
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01 Kasım 2024 16:41
Son güncelleme 01 Kasım 2024 17:05
Süper Lig hakemleri Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük, kendileri hakkında küfürlü paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcılarını dava ederek bunu bir gelir kapısı haline getirdiler.

"5-6 YIL ÖNCESİNE KADAR DAVA AÇIYORLAR"

Haberde, bu gelişmenin iki savcı tarafından doğrulandığı ve iki hakemin 5-6 yıl öncesine ait paylaşımlar hakkında dahi dava açtıkları ifade edildi.

"350 CİVARINDA DAVA!"

Öte yandan haberde, kendileri hakkında küfürlü paylaşımlarda bulunan kullanıcılar için Arda Kardeşler'in 200 civarında, Zorbay Küçük'ün ise 150 civarında dava açtığı belirtildi.

İki hakemin, davalarda uzlaşı bedeli olarak 50 bin TL ile 100 bin TL arasında bir bedel talep ettiği kaydedildi.

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