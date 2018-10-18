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Arda Kardeşler UEFA'da özel kursa katılacak

Süper Lig hakemlerinden Arda Kardeşler, UEFA'nın hakem gelişimi için düzenlediği UEFA Centre of Refereeing Excellence (CORE) kursuna katılacak.

Kaynak: AA
Arda Kardeşler UEFA'da özel kursa katılacak
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18 Ekim 2018 13:04
Süper Lig hakemlerinden Arda Kardeşler, UEFA'nın hakem gelişimi için düzenlediği UEFA Centre of Refereeing Excellence (CORE) kursuna katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemlerimizden Arda Kardeşler, Süper Lig yardımcı hakemlerimizden Deniz Caner Özaral ve A klasman yardımcı hakemlerimizden Mehmet Emin Tuğral 18-25 Ekim tarihlerinde İsviçre'de UEFA'nın hakem gelişimi için düzenlediği UEFA Centre of Refereeing Excellence (CORE) kursunun ikinci etabına katılacak." denildi.

CORE kursunda hakemlere teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra, fiziksel yeterlilik testi de uygulanacağı belirtildi.

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