Arda Güler yine tarihe geçti

Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.



Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 21 yaşından küçük 4 genç futbolcu, tek bir turnuvada 1'den çok asist yaptı.



A Milli Takım'ın Hollanda ile karşılaştığı maçın 35. dakikasında Samet Akaydin'e asist yapan Arda, turnuvadaki ikinci asistine ulaştı.



Arda'nın dışında turnuva tarihinde 1'den fazla asist yapan 3 oyuncu bulunuyor;

Enzo Scifo (1984)

Cristiano Ronaldo (2004)

Lamine Yamal (2024)



