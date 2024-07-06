Arda Güler yine tarihe geçti
Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 1'den fazla asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.
Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.
Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 21 yaşından küçük 4 genç futbolcu, tek bir turnuvada 1'den çok asist yaptı.
A Milli Takım'ın Hollanda ile karşılaştığı maçın 35. dakikasında Samet Akaydin'e asist yapan Arda, turnuvadaki ikinci asistine ulaştı.
Arda'nın dışında turnuva tarihinde 1'den fazla asist yapan 3 oyuncu bulunuyor;
Enzo Scifo (1984)
Cristiano Ronaldo (2004)
Lamine Yamal (2024)
Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 21 yaşından küçük 4 genç futbolcu, tek bir turnuvada 1'den çok asist yaptı.
A Milli Takım'ın Hollanda ile karşılaştığı maçın 35. dakikasında Samet Akaydin'e asist yapan Arda, turnuvadaki ikinci asistine ulaştı.
Arda'nın dışında turnuva tarihinde 1'den fazla asist yapan 3 oyuncu bulunuyor;
Enzo Scifo (1984)
Cristiano Ronaldo (2004)
Lamine Yamal (2024)
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1