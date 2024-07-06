Arda Güler yine tarihe geçti

Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 1'den fazla asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.

Arda Güler yine tarihe geçti
Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.

Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 21 yaşından küçük 4 genç futbolcu, tek bir turnuvada 1'den çok asist yaptı.

A Milli Takım'ın Hollanda ile karşılaştığı maçın 35. dakikasında Samet Akaydin'e asist yapan Arda, turnuvadaki ikinci asistine ulaştı.

Arda'nın dışında turnuva tarihinde 1'den fazla asist yapan 3 oyuncu bulunuyor;
Enzo Scifo (1984)
Cristiano Ronaldo (2004)
Lamine Yamal (2024)

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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