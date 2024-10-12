Arda Güler: 'Yine muhteşemdiniz'

Teşekkürler Samsun, yine muhteşemdiniz. Bu millet her şeyin en güzelini hak ediyor❤️🤍🇹🇷 pic.twitter.com/trx19L4sKf



— Arda Güler (@10ardaguler) October 11, 2024

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde Samsun'da ağırladığı Karadağ'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, bu maç sonrası bir paylaşım yaptı.Arda, paylaşımında,ifadelerini kullandı. Arda paylaşımında kırmızı-beyaz kalp emojileri ile birlikte Türk bayrağı kullandı.Genç yıldızın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.