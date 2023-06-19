Arda Güler yerine Salih Özcan

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galler karşılaşmasında Arda Güler'in yerine Salih Özcan'ı sahaya sürmeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Arda Güler yerine Salih Özcan
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19 Haziran 2023 10:35
A Milli Takım'da Galler karşılaşması kadrosu yavaş yavaş belli oluyor.

Letonya karşısında galibiyeti 90+5'te attığı golle alan A Milli Takım, savunmada büyük zafiyet yaşamış ve kalesinde iki gol görmüştü.

Orta sahanın direncini artırmak isteyen Stefan Kuntz, Salih Özcan'a sarıldı. Kuntz, Arda Güler yerine Salih Özcan ile maça başlayacak.

Borussia Dortmund'da düzenli olarak forma giyen ve takımdaki tek 6 numara olan Salih'in, Galler karşısında kritik öneme sahip olacağı kaydedildi.

Kuntz'un da öğrencisiyle özel görüşme yaptığı öğrenildi.

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