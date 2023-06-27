Arda Güler ve ailesine menajerlerden "ahlaksız" teklif

Arda Güler için, dünya çapındaki önemli menajerlerin sezon devam ederken oyuncuya ve ailesine oldukça çirkin bir teklif yaptığı öğrenildi.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arda Güler ve ailesine menajerlerden 'ahlaksız' teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2023 14:21
Son güncelleme 27 Haziran 2023 14:23
Sözleşmesinde "1500 dakikayı tamamlamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Arda Güler için bu süreyi tamamlamadan önce menajerler aileyle iletişime geçti.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Hem Arda'ya hem de aileye "Arda sakatım desin ya da bilerek kart görsün ama bu 1500 dakikayı tamamlamasın. Bu durumda 5 milyon euro'ya serbest kalır. Size de çok büyük imza parası veririz" teklifinde bulundular.

Arda ve ailesi bu tekliflerle gelen menajerlerle görüşmeyi reddetti ve irtibatı kesti.

Son günlerde "Arda Güler'in ailesi komisyon istiyor" haberlerin de gerçeği yansıtmadığı ve bu teklifleri yapan menajerlerin Avrupa basınına bu haberleri yaptırdığı öğrenildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery