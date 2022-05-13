Arda Güler uçuşa geçti!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler adını duyurduğu tarihten bu yana yükselen piyasa değeri ile dikkat çekti.
Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 17 yaşındaki orta saha, 1 Ocak 2022 itibariyle 750 bin euro olan değerini katladı. Arda'nın transfermarkt verilerine göre şu anki değeri 2.2 milyon euro seviyesine yükseldi. Yüzde 190 oranında artış sağladı.
Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 17 yaşındaki orta saha, 1 Ocak 2022 itibariyle 750 bin euro olan değerini katladı. Arda'nın transfermarkt verilerine göre şu anki değeri 2.2 milyon euro seviyesine yükseldi. Yüzde 190 oranında artış sağladı.
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