Arda Güler uçuşa geçti!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in piyasa değeri müthiş bir yükseliş gösterdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Arda Güler uçuşa geçti!
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13 Mayıs 2022 11:43
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler adını duyurduğu tarihten bu yana yükselen piyasa değeri ile dikkat çekti.

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 17 yaşındaki orta saha, 1 Ocak 2022 itibariyle 750 bin euro olan değerini katladı. Arda'nın transfermarkt verilerine göre şu anki değeri 2.2 milyon euro seviyesine yükseldi. Yüzde 190 oranında artış sağladı.
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