Arda Güler, taraftarı mest etti

Mesut Özil'den ümidini kesen Fenerbahçe tribünlerinin ısrarla oynamasını istediği 16 yaşındaki Arda Güler Atakaş Hatayspor maçında bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.



Slavia Prag karşısında oyuna girdikten sonra takımı ateşleyip, Ferdi Kadıoğlu'nun golünde asisti yapan Arda, Hatay maçında oyunda kaldığı 73 dakikalık performansıyla taraftarın yüzünü güldürdü.



İsmail Kartal, 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp'a da bu sezon ilk kez ligde şans verdi. O da performansıyla alkış aldı.





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