Arda Güler: "Tahammül gücümüz kalmadı"

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, İstanbulspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler: 'Tahammül gücümüz kalmadı'
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24 Nisan 2023 22:36
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, İstanbulspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Karşılaşmada 2 gol atan milli futbolcu, kısa bir değerlendirme yaptı ve şu sözleri kullandı;

"Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir şeye tahammül edecek artık gücümüz de kalmadı. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Çok mahcubuz. Attığım goller kazansak önemli olacaktı ama şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz."

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