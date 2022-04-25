Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe formasıyla dikkat çeken bir performansa imza atan genç futbolcu Arda Güler, flaş bir istatistiğe de imzasını attı.



Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 11 maça çıkan Arda Güler 3 gol ve 3 asistle 6 gole direkt katkı yaptı. Sadece 268 dakika sahada kalan genç futbolcu her 89 dakikada bir tabelaya etki etmeyi başardı.



Arda Güler böylece, Süper Lig'de 1 sezonda en az 10 maç forma giyen 19 yaş altı futbolcular dikkate alındığında son 27 yılın en başarılı performansına imza atmış oldu.



Arda Güler, Oktay Derelioğlu'nun ardından en iyi ortalamayı yakalamayı başardı. Ancak yıldız futbolcu sezonun kalan bölümünde gol ve asistlerine devam ederse, Oktay Derelioğlu'nu geride bırakabilir.



17 yaşındaki oyuncu, 45 dakika oynadığı Rizespor maçına da bir asist ve iki golün hazırlayıcısı olarak damgasını vurmuştu.



Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en az 150 dakika görev yapan oyuncular arasında tabelayı en sık değiştiren isim olmuştu. (45 dakikada bir gole katkı / 3 gol ve 3 asist)



